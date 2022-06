Mancini, parla la mamma: 'Spero nel ripescaggio dell'Italia ai Mondiali' (Di giovedì 2 giugno 2022) JESI (Ancona) - All'indomani della debacle nella Finalissima da parte dell'Italia, battuta 3 - 0 dall'Argentina di Messi e Dybala , la madre del ct azzurro Roberto Mancini si schiera in difesa del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 giugno 2022) JESI (Ancona) - All'indomania debacle nella Finalissima da parte, battuta 3 - 0 dall'Argentina di Messi e Dybala , la madre del ct azzurro Robertosi schiera in difesa del ...

Advertising

andre_rage : @maximilian_71 @pisto_gol Si parla di Mancini come se fosse un guru del calcio ma non è proprio così.. Se giochi co… - csch78 : RT @Giups58: Mancini, parla coi tuoi medici prima di gettare letame sui tuoi giocatori - Aquila6811 : RT @Giups58: Mancini, parla coi tuoi medici prima di gettare letame sui tuoi giocatori - Giups58 : Mancini, parla coi tuoi medici prima di gettare letame sui tuoi giocatori - marcoazzi66 : Capitolo #Italia. La Nazionale non segna più e si parla tanto della mancanza di un centravanti. Ma #Immobile è il p… -