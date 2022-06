Johnny Depp ha vinto il processo-circo | la Heard lo ha diffamato Il MeToo si lecca le ferite

(Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu — Dopo tre giorni di camera di consiglio, i sette giurati della corte di Fairfax hanno dato ragione all’unanimità a: l’ex moglie Amberlo hae dovrà sborsare 10,35 milioni di dollari di risarcimento (contro i 50 che l’attore aveva chiesto). Di contro,è tenuto a corrisponderle un risarcimento di due milioni per alcune frasi pronunciate dal legale dell’attore e ritenute «offensive».ha, la ex moglie lo haAlla lettura del verdetto laha trattenuto a stento le lacrime. Un’immagine che si scontra con le urla della folla — composta quasi unicamente dai fan del fu Edward mani di forbice — che attendeva l’esito deldavanti al tribunale. «La ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - rtl1025 : ?????? Arriva il verdetto. Johnny #Depp ha vinto: l'ex moglie Amber #Heard lo ha diffamato #DeppVsHeard - 94Angy : RT @SDevinu: AMBER:'Dillo al mondo Johnny. Diglielo. Di:' Io Johnny Depp, un uomo, sono vittima di violenza domestica.' Dillo, e vediamo qu… - nicolo2245 : Mo ve lo buco sto Johnny depp -

RaiNews

La giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, ha riconosciuto all'unanimità Amber Heard colpevole di diffamazione nei confronti dell'ex marito. All'attore è stato riconosciuto in totale un risarcimento di 15 milioni di dollari. Al contempo, alla Heard è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari perché ...Amber Heard ha diffamato. Dopo tre giorni di camera di consiglio, i sette giurati hanno raggiunto un verdetto all'unanimità nella causa che l'attore de I Pirati dei Caraibi aveva intentato contro la sua ex moglie. Amber Heard condannata per aver diffamato Johnny Depp: dovrà risarcirlo con 10,4 milioni di dollari Il team legale di Amber Heard ha deciso di ricorrere in appello contro il verdetto della causa per diffamazione di ieri ...Ora che il processo è finito e la sentenza è stata pronunciata la domanda che rimane aperta è solo una: ma secondo voi, fra Deep e l’avvocatessa Camille ...