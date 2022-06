Incendio sulla A19 Palermo Catania: due i feriti (Di giovedì 2 giugno 2022) Un Incendio divampato in prossimità dell’A19 “Palermo-Catania” e che ha invaso la stessa autostrada, avrebbe anche provocato un tamponamento a catena. A causare l’Incendio sarebbero state le sterpaglie ai bordi della strada.L’incidente è avvenuto al km 163,200, in territorio di Catenanuova.L’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova. Cinque le auto coinvolte, due i feriti, soccorsi da tre autoambulanze. Come fa sapere Anas, il suo personale è sul posto per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Foto Lice Sicilia L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022) Undivampato in prossimità dell’A19 “” e che ha invaso la stessa autostrada, avrebbe anche provocato un tamponamento a catena. A causare l’sarebbero state le sterpaglie ai bordi della strada.L’incidente è avvenuto al km 163,200, in territorio di Catenanuova.L’autostrada A19 “” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione, tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova. Cinque le auto coinvolte, due i, soccorsi da tre autoambulanze. Come fa sapere Anas, il suo personale è sul posto per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Foto Lice Sicilia L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

