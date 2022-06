In una partita vera l’Italia è sembrata finta (Di giovedì 2 giugno 2022) Intorno al settantesimo gli olè dei tifosi argentini certificano che siamo ospiti della festa di qualcun altro, più tori che toreri. L’Argentina, in vantaggio 2-0, sta dominando come raramente si vede nelle partite tra Nazionali e si permette una lunga fase di palleggio chiusa da un fallo di frustrazione di Di Lorenzo su Messi. Le premesse erano ben diverse: quando a settembre Uefa e Conmebol si sono accordate per rispolverare questo trofeo dimenticato – una partita secca che mette davanti la vincente dell’Europeo e quella della Copa America denominata La Finalissima – era sembrato tutto perfettamente sensato. Italia e Argentina arrivavano da due vittorie importanti e simboliche per due paesi che, a modo loro, avevano visto nel trionfo estivo un senso di rinascita più grande di quello puramente calcistico. Celebrarlo a Wembley, a casa degli ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 2 giugno 2022) Intorno al settantesimo gli olè dei tifosi argentini certificano che siamo ospiti della festa di qualcun altro, più tori che toreri. L’Argentina, in vantaggio 2-0, sta dominando come raramente si vede nelle partite tra Nazionali e si permette una lunga fase di palleggio chiusa da un fallo di frustrazione di Di Lorenzo su Messi. Le premesse erano ben diverse: quando a settembre Uefa e Conmebol si sono accordate per rispolre questo trofeo dimenticato – unasecca che mette davanti la vincente dell’Europeo e quella della Copa America denominata La Finalissima – era sembrato tutto perfettamente sensato. Italia e Argentina arrivavano da due vittorie importanti e simboliche per due paesi che, a modo loro, avevano visto nel trionfo estivo un senso di rinascita più grande di quello puramente calcistico. Celebrarlo a Wembley, a casa degli ...

