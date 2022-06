Advertising

Rojname_com : Erdogan pronto al blitz in Siria, curdi nel mirino | - laregione : Erdogan pronto al blitz in Siria, curdi nel mirino - LuigiF97101292 : RT @ultimenotizie: Il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky e' pronto ad accettare l'iniziativa del presidente turco Recep Tayyip #Erdogan… - soteros1 : RT @Piccole_Note: la conversazione tra #Erdogan e #Putin è stata fruttuosa, sia perché Erdogan si è detto pronto a ospitare un negoziato tr… - Piccole_Note : la conversazione tra #Erdogan e #Putin è stata fruttuosa, sia perché Erdogan si è detto pronto a ospitare un negozi… -

InsideOver

[...] Continua a leggere The posta un nuovo intervento in Siria appeared first on ......mondiale sia ormai frenetico è chiaro anche dall'impegno del presidente turco Recep Tayyp, ... 4 Tuttoper il lungo weekend di festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina ... Erdogan pronto a un nuovo intervento in Siria Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando a una riunione del gruppo parlamentare del suo partito l’Akp. Erdogan ha contestato l’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza atlanti ...Il Sultano dopo la chiamata con Putin ottiene il via libera del ministro degli Esteri di Mosca. Macron e Scholz da Bruxelles: serve una risoluzione Onu ...