Domani il sì a Berlusconi di una parlamentare napoletana. Come e perchè (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L'appuntamento è per Domani alle 11 a Roma. L'operazione, infatti, è stata chiusa a livello nazionale dal coordinatore Antonio Tajani e dal capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli. Per quell'ora gli azzurri annunciano una conferenza stampa per ufficializzare il passaggio della parlamentare Michela Rostan nel partito di Silvio Berlusconi. Sarà l'occasione per i forzisti guidati a Napoli da Fulvio Martusciello e Franco Silvestro di ribadire che la fase nuova di Forza Italia in vista delle prossime elezioni politiche è bell'e avviata. Ma non solo: l'adesione della Rostan potrà spostare anche qualche equilibrio nel consiglio della Città Metropolitana. Già prima della convention con il presidente Berlusconi, infatti, Forza Italia si era rafforzata con l'adesione della ...

