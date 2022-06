Di Maria Juve, nessun accordo: rinviato ancora l’annuncio (Di giovedì 2 giugno 2022) Di Maria Juve, ancora nessun accordo raggiunto tra le due parti. rinviato l’annuncio dell’approdo dell’argentino a Torino Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la giornata inglese non ha portato novità su Angel Di Maria. L’incontro a Londra tra la Juve e l’entourage dell’argentino non ha portato all’accordo sperato e, così, è tutto ancora da rifare. A parte quella della Juventus non ci sono proposte serie per El Fideo, che riflette ancora sul biennale proposto dai bianconeri. L’obiettivo, al momento, è sempre quello di fare un ultimo anno in Europa prima di tornare in Argentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Diraggiunto tra le due parti.dell’approdo dell’argentino a Torino Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la giornata inglese non ha portato novità su Angel Di. L’incontro a Londra tra lae l’entourage dell’argentino non ha portato all’sperato e, così, è tuttoda rifare. A parte quella dellantus non ci sono proposte serie per El Fideo, che riflettesul biennale proposto dai bianconeri. L’obiettivo, al momento, è sempre quello di fare un ultimo anno in Europa prima di tornare in Argentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

