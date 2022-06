Calendario Nations League 2022 2023 | programma | orari e tv di giovedì 2 giugno

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ilcompleto, con glie la diretta tv, delle partite diper quanto riguarda la. Dopo l’esordio di ieri, continuano le sfide valide per la prima giornata; occhi puntati questa sera, alle ore 20.45, con il big match tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e le Furie Rosse. Le partite verranno trasmesse sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo. Spagna-Portogallo sarà inoltre disponibile su Italia 1.GIOVEDI’ 2Ore 18 Bulgaria-Macedonia del Nord (Lega C, gruppo 4) Estonia-San Marino (Lega D, gruppo) Georgia-Gibilterra (Lega C, gruppo 4) Cipro-Kosovo (Lega C, gruppo 2) Ore 20.45 Irlanda del Nord-Grecia (Lega C, gruppo 2) Serbia-Norvegia ...