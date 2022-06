Bologna | un titolarissimo pronto l’addio | la Premier nel suo futuro

(Di giovedì 2 giugno 2022) L’annata delsi è appena conclusa con un soddisfacente 13esimo posto. L’ottimo lavoro di Mihajlovic ha permesso ai felsinei di salvarsi con largo anticipo e disputare le ultime giornate con serenità. Oltre agli obiettivi sul campo, il tecnico è riuscito anche a valorizzare giovani di grande prospetto come Aaron Hickey. Lo scozzese classe 2002 ha disputato ben 36 partite nelle ultime due stagioni. Le sue ottime prestazioni gli hanno permesso di finire nel mirino di diversi top team tra cui l’Arsenal. I londinesi non sono nuovi a trattative con il, solamente un anno fa infatti hanno acquistato Takehiro Tomiyasu per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Aaron Hickey Arsenal Il terzino scozzese potrebbe seguire le orme del suo compagno di squadra e raggiungerlo nella capitale britannica. L’Arsenal, dal canto proprio, sta mettendo ...

