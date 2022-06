Amber Heard: "non è in grado di pagare 10 milioni di risarcimento a Johnny Depp" (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo i suoi legali, Amber Heard non è in grado di pagare 10 milioni di risarcimento a Johnny Depp; in questo senso, è sempre più probabile che l'attrice si rivolga alla Corte di Appello. Secondo i suoi legali, Amber Heard non è in grado di pagare 10 milioni di risarcimento a Johnny Depp; in questo senso, è sempre più probabile che l'attrice si rivolga alla Corte di Appello. Come riportato da TODAY, Elaine Bredehoft (avvocato di Amber Heard) ha dichiarato a proposito della possibilità di appello per l'attrice nell'ambito del processo appena concluso contro Johnny ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo i suoi legali,non è indi10di; in questo senso, è sempre più probabile che l'attrice si rivolga alla Corte di Appello. Secondo i suoi legali,non è indi10di; in questo senso, è sempre più probabile che l'attrice si rivolga alla Corte di Appello. Come riportato da TODAY, Elaine Bredehoft (avvocato di) ha dichiarato a proposito della possibilità di appello per l'attrice nell'ambito del processo appena concluso contro...

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - SkyTG24 : La giuria del processo per diffamazione #JohnnyDepp contro #AmberHeard a #Fairfax, in Virginia, ha raggiunto un ver… - VictorLioo : perde amber heard allora seguiamo la logica e mi taglio una mano per protesta - Lorenz00902 : RT @useramanemisa: pazzesca amber heard, ha innescato l'autodistruzione di tutti i ritardati che la appoggiano. Idolo -