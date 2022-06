Alex Sandro scatenato, Neymar doppietta: 5 - 1 del Brasile alla Corea del Sud (Di giovedì 2 giugno 2022) Brilla Alex Sandro nell'amichevole che vede il suo Brasile battere 5 - 1 la Corea del Sud davanti a più di 66 mila spettatori allo "Stadio della Coppa del Mondo" di Seul. Neymar, schierato sia da ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 giugno 2022) Brillanell'amichevole che vede il suobattere 5 - 1 ladel Sud davanti a più di 66 mila spettatori allo "Stadio della Coppa del Mondo" di Seul., schierato sia da ...

