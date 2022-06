2 giugno, Mattarella all'Altare della Patria. Torna la parata, 'Insieme per la pace' (Di giovedì 2 giugno 2022) La giornata inizia con una cerimonia all'Altare della Patria con il presidente della Repubblica Mattarella. Dopo 2 anni di stop per il Covid Torna la parata per la festa della Repubblica. In testa i ... Leggi su ansa (Di giovedì 2 giugno 2022) La giornata inizia con una cerimonia all'con il presidenteRepubblica. Dopo 2 anni di stop per il Covidlaper la festaRepubblica. In testa i ...

