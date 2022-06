(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tantee promozioni conin questi primi giorni del mese di. Non solo. Oltre alle tradizionali scontistiche dei volantini la novità è rappresentata dalIn Viaggio conche dureràal prossimo 30. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutti i possibili vantaggi per i clienti.Partiamo dalledel. Intanto sconti sono previsti sui gelati come il nuovo cornetto a 2.99 euro i sul gelato Pocket Coffee sempre a 2.99 euro. I mini cornetti Algida sono invece a 2.19 euro invece di 3.65 euro. La birra Beck’s da 660ml è in offerta invece a 0.95 euro con un ...

Advertising

CorriereCitta : Volantino Carrefour: concorso, premi e offerte fino al 6 giugno 2022 - TheCookingHacks : Le #offerte del #volantinoCarrefour Express dal 3 al 15 giugno 2022: sconti fino al 40% #Carrefour… - TheCookingHacks : Le #offerte del #volantinoCarrefour Catalogo Casa dal 30 maggio al 31 luglio 2022: accessori per la tavola, la cuci… - TheCookingHacks : Le #offerte del #volantinoCarrefour Market dal 27 maggio al 6 giugno 2022: concorso #InViaggioconCarrefour,… - TheCookingHacks : Le #offerte del #volantinoCarrefour Iper dal 27 maggio al 6 giugno 2022: concorso #InViaggioconCarrefour, speciale… -

Il Corriere della Città

: grandi offerte a portata di tutti Ilè pronto a coccolare ancora una volta i suoi consumatori. Per loro novità da non perdere come è possibile vedere nel nuovodedicato ...: grandi offerte a portata di tutti Ilè pronto a coccolare ancora una volta i suoi consumatori. Per loro novità da non perdere come è possibile vedere nel nuovodedicato ... Volantino Carrefour: concorso, premi e offerte fino al 6 giugno 2022 Le occasioni del volantino Carrefour sono veramente incredibili, gli utenti sono pronti a spendere sempre meno sui prodotti.Carrefour, le occasioni per spendere poco sono tutte dietro l'angolo, arrivano nuovi sconti speciali e prezzi mai visti prima.