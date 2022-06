Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Viabilità DEL 1 GIUGNO 2022 ORE \15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO, CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHIESIANA ALL’ALTEZZA DI IVA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022)DEL 1 GIUGNOORE \15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA ETERAMO, CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHIESIANA ALL’ALTEZZA DI IVA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA ...

Tutto pronto a Medolla per il concerto di Paolo Belli ... si comunicano le seguenti modifiche alla viabilità: dalle ore 8.30 di giovedì 2 giugno e fino alle ore 3 di venerdì 3 giugno, verranno chiuse al traffico le seguenti vie: via Roma (dall'incrocio con ... Viterbo: 27° Raduno dell'Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, attenzione alla viabilità 27° Raduno dell'Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, attenzione alla viabilità. Per consentire la manifestazione in programma a Viterbo nei giorni 2, 3 e 4 giugno, si ... via Roma, piazza delle ...