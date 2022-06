Ultime Notizie Roma del 01-06-2022 ore 14:10 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Russia valuta in modo estremamente negative nuovo pacchetto di sostegno militare degli Stati Uniti all’ucraina lo ha detto il viceministro degli Esteri Russo serghei Ria bacova l’agenzia di stampa sapere l’osteria novosti lo consideriamo un fatto puramente negativo perché inutili sono i tentativi di presentare la decisione come contenente un elemento di autocontrollo ha detto il vice Ministro russo a Ria novosti intanto la fregata Ammiraglio Crocco equipaggiata con armi ipersoniche in servizio nella flotta settentrionale russa entro la fine di quest’anno hanno annunciato il comandante ammiraglio della flotta Alexander moiseev come riporta la TAS in questi 30 anni sono diminuiti i salari da aumentata la precarietà del Lavoro l’ha detto il segretario della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Russia valuta in modo estremamente negative nuovo pacchetto di sostegno militare degli Stati Uniti all’ucraina lo ha detto il viceministro degli Esteri Russo serghei Ria bacova l’agenzia di stampa sapere l’osteria novosti lo consideriamo un fatto puramente negativo perché inutili sono i tentativi di presentare la decisione come contenente un elemento di autocontrollo ha detto il vice Ministro russo a Ria novosti intanto la fregata Ammiraglio Crocco equipaggiata con armi ipersoniche in servizio nella flotta settentrionale russa entro la fine di quest’anno hanno annunciato il comandante ammiraglio della flotta Alexander moiseev come riporta la TAS in questi 30 anni sono diminuiti i salari da aumentata la precarietà del Lavoro l’ha detto il segretario della ...

