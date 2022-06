Ultime Notizie – Mostra Venezia, Catherine Deneuve Leone d’Oro alla carriera (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ stato attribuito alla grande attrice francese Catherine Deneuve il Leone d’Oro alla carriera della 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (31 agosto – 10 settembre 2022). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera. “È una gioia ricevere questo premio prestigioso alla Mostra di Venezia, che amo e conosco da molto tempo, da quando Bella di giorno di Luis Buñuel ha ricevuto a suo tempo il Leone d’Oro – ha dichiarato Catherine Deneuve – È un onore inoltre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ stato attribuitogrande attrice franceseildella 79maInternazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di(31 agosto – 10 settembre 2022). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di, che ha fatto propria la proposta del Direttore dellaAlberto Barbera. “È una gioia ricevere questo premio prestigiosodi, che amo e conosco da molto tempo, da quando Bella di giorno di Luis Buñuel ha ricevuto a suo tempo il– ha dichiarato– È un onore inoltre ...

