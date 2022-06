Ultime Notizie – Croazia pronta per euro, entra il 1° gennaio 2023 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Addio kuna, arriva l’euro. La Croazia adotterà la moneta unica dal primo gennaio 2023. La Commissione europea ha stabilito, nel rapporto sulla convergenza 2022, che Zagabria è pronta ad entrare nell’euro, portando a 20 il numero dei Paesi che usano la moneta unica, a partire dall’inizio dell’anno prossimo. I Paesi che sono vincolati giuridicamente ad adottare l’euro sono sette: oltre alla Croazia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Di questi, solo la Croazia rispetta tutti e quattro i criteri di convergenza (stabilità dei prezzi, finanze pubbliche, tasso di cambio e tassi d’interesse a lungo termine). Alla luce della valutazione della Commissione, il Consiglio prenderà ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Addio kuna, arriva l’. Laadotterà la moneta unica dal primo. La Commissionepea ha stabilito, nel rapporto sulla convergenza 2022, che Zagabria èadre nell’, portando a 20 il numero dei Paesi che usano la moneta unica, a partire dall’inizio dell’anno prossimo. I Paesi che sono vincolati giuridicamente ad adottare l’sono sette: oltre alla, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Di questi, solo larispetta tutti e quattro i criteri di convergenza (stabilità dei prezzi, finanze pubbliche, tasso di cambio e tassi d’interesse a lungo termine). Alla luce della valutazione della Commissione, il Consiglio prenderà ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - CorriereCitta : Investe una donna, non la soccorre e fugge: morta, la vittima è Viridiana Rotondi - persemprecalcio : ???? La questione che riguarda la possibile non iscrizione della #Reggina sembra esser quasi risolta. Le ultime notiz… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. Oggi in #Italia 18.391 nuovi casi e 59 vittime - CalcioOggi : Calciomercato, le ultime notizie dell’1 giugno in diretta: Deulofeu, il Napoli offre 13 milioni ma l'Udinese... - C… -