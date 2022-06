Ultime Notizie – Carburanti, “probabile” intervento su accise (Di mercoledì 1 giugno 2022) “E’ molto probabile” che il governo proceda con nuovi interventi sulle accise per contenere il caro-benzina e il costo dei Carburanti. Così la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, a Rainews 24. “L’aumento dei prezzi fa aumentare anche il gettito dell’Iva che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato ma lo utilizziamo per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo”, ha spiegato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) “E’ molto” che il governo proceda con nuovi interventi sulleper contenere il caro-benzina e il costo dei. Così la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, a Rainews 24. “L’aumento dei prezzi fa aumentare anche il gettito dell’Iva che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato ma lo utilizziamo per abbassare lee tenere calmierato il prezzo”, ha spiegato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

