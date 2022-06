Tumore del colon | i sintomi da non sottovalutare | tutte le informazioni utili

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 1 giugno 2022) I tumori del-retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi in Italia è pari al 65,3% negli uomini e 66,3% nelle donne. Ilè spesso conseguente ad una evoluzione di lesioni benigne della mucosa dell’intestino, che impiegano un periodo molto lungo per trasformarsi in forme maligne. Due sono i testzzati per lo screening deldel-retto: la ricerca di sangue occulto nelle feci (SOF) e la rettosigmoidoscopia. Il test di screeningzzato nella quasi totalità dei programmi di screening è il test del sangue occulto nelle feci, eseguito ogni 2 anni nelle persone tra i 50 e i 69 anni. Vediamo ora insieme quali sono iai quali prestare attenzione e per i quali è ...