(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Un grande “Festino” di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione di Unadi libri. Il Festival dell’editoria indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di, in piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, ...

Advertising

TV7Benevento : Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini - - fisco24_info : Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini: (Adnkronos) - Un grande “Festino” di libri, così lo rib… - italiaserait : Torna a Palermo ‘Una Marina di Libri’, dedicata a Pasolini - LocalPage3 : Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini - StraNotizie : Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini -

PalermoToday

... dal 1° giugno Pierluca Mariti, o meglio @piuttosto_che,in tour con il suo spettacolo "Ho ... Pinewood Festival, 22 luglio Galzignano Terme (Pd), Anfiteatro del Venda, 28 luglio, Parco ...Dopo 42 anni un palermitanonel consiglio nazionale dell'ordine dei commercialisti. Si tratta di Fabrizio Escheri, past president dell'ordine die Termini che è stato eletto nella lista 'Dialogo, ascolto e ... Treni, confermate le linee speciali in Sicilia: per l'estate torna il Cefalù Line Palermo, 1 giu. (Adnkronos) – Un grande “Festino” di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Vil ...Corsa a sei per eleggere il successore di Leoluca Orlando. In campo Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco Miceli ...