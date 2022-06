Stellantis | immatricolazioni maggio - 15 | 6% a 47 451 unità

Advertising

In forte diminuzione anche le vendite di. Secondo quanto riportato dalle principali agenzie stampa a maggio 2022 ledel gruppo sono state pari a circa 47.500 unità, in ...In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo(+1,74%) e Pirelli (+1,06%) in attesa dei dati sulle. Bene anche Tenaris (+0,77%). Le più forti ...Milano, 1 giu. (askanews) - Stellantis registra un calo delle immatricolazioni in Italia a maggio del 15,6% anno su anno a 47.451 unità, a fronte ...Nei primi cinque mesi del 2022 le immatricolazioni in Italia si sono ridotte del 24,3% a quasi 557mila vetture. In forte diminuzione anche le vendite di Stellantis. Secondo quanto riportato dalle ...