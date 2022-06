(Di mercoledì 1 giugno 2022) Martedì 31 maggio, su Canale 5, è andata in onda ladia Uomini e Donne. Sebbene la coppia sia appena uscita dal dating show di Maria De Filippi, sul web si mormora già una crisi tra i due.si sono lasciati? La registrazione delladiè stata fatta qualche settimana fa, ma è stata trasmessa su Canale 5 solamente il 31 maggio. Per questo motivo sul web, alcuni fan del programma hanno ipotizzato un momento di crisi tra la neo coppia. In seguito ai pettegolezzi di gossip,hanno deciso di fare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, su Instagram, ha postato un video ...

Advertising

tuttopuntotv : Soraia Ceruti fa chiarezza su Luca Salatino dopo la scelta di U&D: cos’ha detto? #UominieDonne #LucaSalatino… - zazoomblog : Uomini e Donne Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti mettono tutti a tacere - #Uomini #Donne #Salatino #Soraia… - IsaeChia : #UominieDonne, Luca Salatino e Soraia Ceruti smentiscono le voci di crisi (Video) Dopo la scelta la coppia sta tra… - infoitcultura : I primi momenti insieme di Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo la scelta - infoitcultura : Soraia Ceruti e Luca Salatino si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ Una riflessione… -

Luca Salatino eAllamgià in crisi/ Lei smentisce sui social 'Sono estroversa e molto allegra. Sono ambiziosa, autoironica e anche molto intuitiva. Quindi, maschietti: attenzione. Ho ...E' andata in onda ieri, a Uomini e Donne , la scelta di Luca Salatino che ha concluso il suo percorso sul trono con la scelta di, preferendola a Lilli Pugliese. Uomini e Donne, Luca Salatino eAllammettono tuti a tacere La scelta andata in onda ieri, è stata registrata lo scorso 18 maggio e negli ...Nelle ultime ore dopo la scelta di Luca a Uomini e Donne, Soraia è uscita allo scoperto e ha rivelato come stanno le cose tra di loro.Nelle ultime ore dopo la scelta di Luca a Uomini e Donne, Soraia è uscita allo scoperto e ha rivelato come stanno le cose tra di loro.