Sampdoria, Giampaolo attende un incontro con la società: le ultime (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’allenatore della Sampdoria Giampaolo attende un incontro con la società per quanto riguarda il futuro: la situazione In casa Sampdoria, la prossima settimana ci sarà l’incontro con Carlo Osti e Daniele Faggiano per ridefinire le rispettive sfere di competenza, ma soprattutto ci sarà il colloquio con Marco Giampaolo. L’allenatore blucerchiato attende infatti diverse risposte. Fondamentale avere chiarezza e delucidazioni su tre punti: quali sono gli obiettivi della prossima stagione e il calciomercato che si vuole mettere in atto nella sessione estiva, ma soprattutto quale sarà la catena di comando interna alla Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’allenatore dellauncon laper quanto riguarda il futuro: la situazione In casa, la prossima settimana ci sarà l’con Carlo Osti e Daniele Faggiano per ridefinire le rispettive sfere di competenza, ma soprattutto ci sarà il colloquio con Marco. L’allenatore blucerchiatoinfatti diverse risposte. Fondamentale avere chiarezza e delucidazioni su tre punti: quali sono gli obiettivi della prossima stagione e il calciomercato che si vuole mettere in atto nella sessione estiva, ma soprattutto quale sarà la catena di comando interna alla. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per… - ParliamoDiNews : Sampdoria e Giampaolo, incontro prossima settimana: il punto | Mercato | - sportli26181512 : Sampdoria e Giampaolo, incontro prossima settimana: il punto: La prossima settimana, la Sampdoria avrà un faccia a… - SampNews24 : #Sampdoria, #Giampaolo attende: colloquio in programma. Le ultime - TelenordLiguria : #Sampdoria, a giorni previsto un incontro tra #Giampaolo e #dirigenza. ? -