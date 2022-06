Salvini: “Referendum? Congiura di Pd e M5s, stanno rubando la democrazia. Sul mio viaggio a Mosca fango a reti unificate” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Basta con questo fango a reti unificate, non faccio niente né per soldi né per interessi personali. Se devo andar in vacanza non vado a Mosca”. L’obiettivo è “portare la mia piccola parola di pace, per salvare vite” in Ucraina e “posti di lavoro in Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in diretta sui suoi canali social. “L’interesse nazionale italiano prevede la pace, non la guerra e altre armi”, aggiunge. Salvini parla anche dei Referendum sulla giustizia, accusando Pd e M5s, che secondo lui “stanno rubando la democrazia, questa è censura. Sessanta milioni di italiani possono fare quello che non ha fatto la politica”, ma solo se “si supererà la cappa di silenzio”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Basta con questo, non faccio niente né per soldi né per interessi personali. Se devo andar in vacanza non vado a”. L’obiettivo è “portare la mia piccola parola di pace, per salvare vite” in Ucraina e “posti di lavoro in Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteoin diretta sui suoi canali social. “L’interesse nazionale italiano prevede la pace, non la guerra e altre armi”, aggiunge.parla anche deisulla giustizia, accusando Pd e M5s, che secondo lui “la, questa è censura. Sessanta milioni di italiani possono fare quello che non ha fatto la politica”, ma solo se “si supererà la cappa di silenzio”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “A meno di due settimane dal voto per i Referendum sulla Giustizia e per le Amministrative, un gru… - Marco02839896 : RT @LegaSalvini: Matteo #Salvini: “A meno di due settimane dal voto per i Referendum sulla Giustizia e per le Amministrative, un gruppo di… - nonnaangela60 : RT @giannantonio51: Se qualcuno ha ancora dei dubbi sul referendum sulla giustizia. Basta guardare a chi lo ha promosso. La Lega di Salvini… - Luigi56124612 : RT @gmgiua: Sono molto distante dalla Lega e non apprezzo nulla dei modi di Salvini, ma questi #Referendum sulla Giustizia sono una delle p… - Ateodemocratico : RT @giannantonio51: Se qualcuno ha ancora dei dubbi sul referendum sulla giustizia. Basta guardare a chi lo ha promosso. La Lega di Salvini… -