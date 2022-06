Roma, paura in via Condotti: scoppia un incendio nel negozio Max & Co. (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – In data 1 giugno alle ore 9 circa la Sala operativa ha inviato la squadra dei Vigili del fuoco di via Genova, la 1/A, con al seguito un’autobotte ed il carro degli autoprotettori, in via dei Condotti/angolo largo C. Coldoni, per incendio in un’attività commerciale, la Max & Co.. Nessuna persona è rimasta coinvolta, il pronto intervento dei soccorritori ha evitato il propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto i soli locali del pian terreno (superficie totale dell’attività di circa 700 mq sviluppata su tre livelli). In corso le verifiche per determinare la causa dell’accaduto. L’attività commerciale rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Anche le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 giugno 2022)– In data 1 giugno alle ore 9 circa la Sala operativa ha inviato la squadra dei Vigili del fuoco di via Genova, la 1/A, con al seguito un’autobotte ed il carro degli autoprotettori, in via dei/angolo largo C. Coldoni, perin un’attività commerciale, la Max; Co.. Nessuna persona è rimasta coinvolta, il pronto intervento dei soccorritori ha evitato il propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto i soli locali del pian terreno (superficie totale dell’attività di circa 700 mq sviluppata su tre livelli). In corso le verifiche per determinare la causa dell’accaduto. L’attività commerciale rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Anche le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà ...

Advertising

Manuela30037333 : @ilariameniconi2 E comunque, mia idea, l'intervista di Verissimo è servita a sbloccare la situazione da parte di lu… - ilfaroonline : Roma, paura in via Condotti: scoppia un incendio nel negozio Max & Co. - silvano46 : RT @Scrittomisto: Peste suina e #cinghiali, Cia: 'Il virus fa paura ai maiali di #Amatrice e #Norcia' - Scrittomisto : Peste suina e #cinghiali, Cia: 'Il virus fa paura ai maiali di #Amatrice e #Norcia' - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Peste suina, Cia: 'Paura per maiali di Amatrice e Norcia' Agricoltori contro le istituzioni: 'Solo parole, pochi fatti'R… -