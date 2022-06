Riforma pensioni 2023, spunta quota 100/102 flessibile: di cosa si tratta? (Di mercoledì 1 giugno 2022) In questi giorni il dibattito sulla Riforma pensioni 2023 sta riprendendo piede sia sui social che nuovamente nell’agenda politica, paiono infatti emergere le prime proposte ed i primi studi circa quello che potrebbe essere il ‘nuovo’ panorama previdenziale al termine dell’attuale quota 102, dunque dal 1 gennaio 2023. Si é discusso nei mesi scorsi della proposta Raitano e Tridico, si é parlato di flessibilità ancorata al sistema contributivo, si é parlato nei giorni scorsi, vedi intervista all’onorevole Durigon, della quota 41 senza paletti e penalizzazioni alcune. In questi giorni si sta invece sentendo parlare di una quota 100/102 flessibile, di cosa si tratta e da chi é stata proposta? I dettagli al 1 ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 1 giugno 2022) In questi giorni il dibattito sullasta riprendendo piede sia sui social che nuovamente nell’agenda politica, paiono infatti emergere le prime proposte ed i primi studi circa quello che potrebbe essere il ‘nuovo’ panorama previdenziale al termine dell’attuale102, dunque dal 1 gennaio. Si é discusso nei mesi scorsi della proposta Raitano e Tridico, si é parlato di flessibilità ancorata al sistema contributivo, si é parlato nei giorni scorsi, vedi intervista all’onorevole Durigon, della41 senza paletti e penalizzazioni alcune. In questi giorni si sta invece sentendo parlare di una100/102, disie da chi é stata proposta? I dettagli al 1 ...

