Regno Unito in festa per Elisabetta | che faranno Harry e Meghan?

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Parate, falò, corse di cavalli, concerti e feste in strada. L’interosi sta preparando a quattro giorni di celebrazioni per i 70 anni didella regina, in un programma che unisce eventi solenni epopolare in onore della sovrana 96enne, che i sondaggi indicano apprezzata da otto sudditi su dieci. Fra orgoglio nazionale e spensieratezza, con l’apertura dei pub prolungata fino a tarda notte, il Giubileo di Platino sarà anche un modo di festeggiare la fine dei duri anni della pandemia di covid. Nessuno ha regnato tanto comenella storia britannica. Rimasta vedova l’anno scorso, guarita dal covid a marzo, la sovrana è sempre lucida e impeccabile nel suo ruolo, ma quest’anno è apparsa fisicamente più fragile, appoggiandosi qualche ...

DavidPuente : Anche Francesca Donato è cascata nella bufala della falsa locandina del Governo britannico che 'promuove le richies… - repubblica : La denuncia. Italiani controllati 2 volte dalle compagnie low cost dirette nel Regno Unito: 'Il passaporto non bast… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Cosa si inventano i britannici per il Platinum Jubilee - londranewsblog : Italiano a rischio di deportazione dal Regno Unito Un italiano che ha avuto complicazioni dopo aver avuto il C… - ilpost : Cosa si inventano i britannici per il Platinum Jubilee -

Biscotti a forma di corgi, una Barbie andata a ruba e le immancabili tazze da tè, per celebrare i 70 anni didi Elisabetta ...Quattro giorni di celebrazioni per i 70 anni didella Regina Parate, falò, corse di cavalli, concerti e feste in strada. L'interosi sta preparando a quattro giorni di celebrazioni per i 70 anni didella regina Elisabetta , in un programma che unisce eventi solenni e festa popolare in onore della sovrana 96enne,...Si aprono i quattro giorni di solenni celebrazioni per i 70 anni di regno della regina Elisabetta, da domani 2 giugno con la grande parata Trooping the colours. Si aprono con molta ...(Adnkronos) – Parate, falò, corse di cavalli, concerti e feste in strada. L’intero Regno Unito si sta preparando a quattro giorni di celebrazioni per i 70 anni di regno della regina Elisabetta, in un ...