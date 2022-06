Red Bird fa sognare il Milan: il primo colpo è da urlo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Milan è passato ufficialmente di mano ed ora Red Bird fa sognare i rossoneri: il primo acquisto potrebbe essere un colpo da urlo Il Milan a Red Bird: l’accordo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilè passato ufficialmente di mano ed ora Redfai rossoneri: ilacquisto potrebbe essere undaIla Red: l’accordo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

AntoVitiello : Operazione definitivamente tramontata. Elliott a breve chiuderà con Red Bird Capital .... #Milan - gugliaaaaa : Uno dei fondatori di GOLDMAN SACHS, FONDATORE E PARTNER di RED BIRD, secondo questo tizio è uno straccione ahahahah… - monzani_lorena : @Dottor_Strowman Oscurato che? I CAMPIONI DELL'ITALIA SIAMO NOI! la la la la forza Real forza Roma benvenuto Red Bi… - Gabgar71 : @pino_nostro @BabboChiquita @Erreppierreppi @non_meloricordo @SimoneVazzana @TeofiloSteven @Sephzhpes @Giallo585… - ben1_dal : @poltronaggio Gran mossa di Elliott così se non rientra si riprende il Milan. E poi come fai a non capire che il de… -