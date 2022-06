Qui Rotterdam: c’è un napoletano che festeggia Tajani numero 2 del Ppe (con un babà) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNAPOLI – Qui Rotterdam, congresso del Partito Popolare Europeo: il bavarese Manfred Weber è stato eletto presidente del partito. Tra i suoi 10 vice è stato scelto anche il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Qui Rotterdam. Nella platea congressuale, c’è un napoletano che ha ancora nelle orecchie i cori di 10 giorni fa per Berlusconi alla Mostra d’Oltremare. E, sull’onda di questi, è il primo a festeggiare il braccio destro del Cavaliere. Prima offrendogli il suo dolce preferito: il babà. Poi mettendo a verbale queste parole: “La conferma con 309 voti di Antonio Tajani alla vicepresidenza della Ppe rappresenta la giusta gratificazione per una delle personalità più autorevoli del panorama internazionale: un vero ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNAPOLI – Qui, congresso del Partito Popolare Europeo: il bavarese Manfred Weber è stato eletto presidente del partito. Tra i suoi 10 vice è stato scelto anche il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio. Qui. Nella platea congressuale, c’è unche ha ancora nelle orecchie i cori di 10 giorni fa per Berlusconi alla Mostra d’Oltremare. E, sull’onda di questi, è il primo are il braccio destro del Cavaliere. Prima offrendogli il suo dolce preferito: il. Poi mettendo a verbale queste parole: “La conferma con 309 voti di Antonioalla vicepresidenza della Ppe rappresenta la giusta gratificazione per una delle personalità più autorevoli del panorama internazionale: un vero ...

