Processo Depp-Heard, la giuria ha raggiunto il verdetto per la causa di diffamazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’attesa sta finire. Uno dei processi più seguiti e mediatici degli ultimi anni ha il suo primo punto. La giuria ha raggiunto un verdetto nei casi di diffamazione civile tra l’attore Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. La notizia è riportata dalla Cnn e altre testate statunitensi. La decisione dei giudici popolari dovrebbe essere letta nell’aula del tribunale di Fairfax, in Virginia, alle 15 ora locale. La giuria ha discusso prima di deliberare per circa 14 ore. L’interprete di Pirati dei Caraibi ha citato in giudizio Heard per diffamazione per 50 milioni di dollari per il titolo di un editoriale del 2018 che la Heard ha scritto per il Washington Post in cui si descriveva come una “persona pubblica che rappresenta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’attesa sta finire. Uno dei processi più seguiti e mediatici degli ultimi anni ha il suo primo punto. Lahaunnei casi dicivile tra l’attore Johnnye l’ex moglie Amber. La notizia è riportata dalla Cnn e altre testate statunitensi. La decisione dei giudici popolari dovrebbe essere letta nell’aula del tribunale di Fairfax, in Virginia, alle 15 ora locale. Laha discusso prima di deliberare per circa 14 ore. L’interprete di Pirati dei Caraibi ha citato in giudizioperper 50 milioni di dollari per il titolo di un editoriale del 2018 che laha scritto per il Washington Post in cui si descriveva come una “persona pubblica che rappresenta ...

