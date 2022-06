Processo Depp-Heard, la giuria ha deciso: la sentenza è a favore dell’attore (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno dei processi civili più seguiti e mediatici degli ultimi anni negli Usa ha il suo primo punto fermo. La giuria ha raggiunto un verdetto nei casi di diffamazione civile tra l’attore Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. La giuria si è pronuncia a favore di Johnny Depp. Il verdetto accoglie la posizione secondo cui l’attrice avrebbe mentito sostenendo di essere stata abusata da Depp prima e durante il loro breve matrimonio. La lettura della sentenza ha subito un ritardo perché il giudice togato, Penney Azcarate, ha rimandato in camera di consiglio i giurati non avevano compilato la parte relativa al risarcimento dei danni nella sentenza dove dovevano indicare l’importo per ogni parte. La Heard, vestita di nero ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno dei processi civili più seguiti e mediatici degli ultimi anni negli Usa ha il suo primo punto fermo. Laha raggiunto un verdetto nei casi di diffamazione civile tra l’attore Johnnye l’ex moglie Amber. Lasi è pronuncia adi Johnny. Il verdetto accoglie la posizione secondo cui l’attrice avrebbe mentito sostenendo di essere stata abusata daprima e durante il loro breve matrimonio. La lettura dellaha subito un ritardo perché il giudice togato, Penney Azcarate, ha rimandato in camera di consiglio i giurati non avevano compilato la parte relativa al risarcimento dei danni nelladove dovevano indicare l’importo per ogni parte. La, vestita di nero ed ...

