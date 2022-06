Portomaggiore (Ferrara), morto il bimbo caduto in una vasca biologica (Di mercoledì 1 giugno 2022) commenta E' morto il bambino di un anno e mezzo che martedì era caduto in una vasca biologica a Portomaggiore, nel Ferrarese. Il piccolo era ricoverato all'ospedale di Cona: le sue condizioni sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 giugno 2022) commenta E'il bambino di un anno e mezzo che martedì erain una, nel Ferrarese. Il piccolo era ricoverato all'ospedale di Cona: le sue condizioni sono ...

