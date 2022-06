Napoli Futsal – Stasera torna in campo il calcio a 5 per lo Scudetto

Advertising

Napoli Futsal sul filo del rasoio. Basile: 'Ma stavolta giochiamo in casa noi' #futsal - Il Napoli vuole la semifinale scudetto, dentro o fuori con la Sandro Abate a Cercola, Basile: "I tifosi ci daranno una mano"

Calcio a 5 - Derby, atto quarto. Iltorna subito in campo per il ritorno dei quarti di finale scudetto. Mercoledì ore 20 al Centro Sportivo Cercola la replica al 3 - 2 della Sandro Abate in terra irpina di sabato scorso: ...... Bebo Carrozza Arbitri : Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia ed Elio Simone di.l'Ecosistem Lameziasoccer costretta a giocare in gara secca e campo avverso l'accesso alle...ForzAzzurri.net - Il Napoli Futsal è pronto ad ospitare il Sandro Abate al Centro Sportivo di Cercola alle ore 20:00. La gara di andata dei quarti di finale è stata ...Il Napoli Futsal torna subito in campo per il ritorno dei quarti di finale scudetto. La squadra partenopea vuole la semifinale scudetto.