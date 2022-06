Moscati | sospesi per altri sei mesi 10 irriducibili No VAX

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Niente stipendio fino alla fine dell’anno per dieci dipendenti del “”. Il nosocomio di Contrada Amoretta passa alla linea dura, per prima in Irpinia, applicando le nuove regole glidel vaccino anti-Covid19. Nel mirino sono finiti sei operatori e 4 amministrativi che non riceveranno nessun compenso fino al 31 dicembre. Le prime sanzioni sono scattate tra dicembre dello scorso anno e febbraio a carico di 20 tra medici, infermieri e OSS. In alcuni casi sono bastati pochisenza stipendio per far crollare le remore contro il vaccino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.