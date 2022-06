Mosca non esclude la possibilità di un incontro fra Putin e Zelensky (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo afferma il Cremlino che però critica duramente la fornitura di nuove armi da parte degli Stati Uniti. Sistemi missilistici 'più avanzati' per colpire 'obiettivi strategici', ha spiegato il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo afferma il Cremlino che però critica duramente la fornitura di nuove armi da parte degli Stati Uniti. Sistemi missilistici 'più avanzati' per colpire 'obiettivi strategici', ha spiegato il ...

Advertising

CarloCalenda : Salvini è un irresponsabile e conferma la sua sudditanza a Mosca. L’uscita di Damilano e la presa di posizione di G… - Giorgiolaporta : C’è qualcosa che unisce #Santoro e la #Russia: quando facevano comodo ai #comunisti per il fiume di rubli da #Mosca… - ItaliaViva : Italia viva è il partito che vuole più lavoro e pagato meglio, non il reddito di cittadinanza. Italia Viva è il par… - mindgap_1 : @Agenzia_Ansa SALVINI! NON DISTRARRE QUEGLI IGNORANTI CHE TI VOTANO! COSA CAZZO CI FACEVI CON RAZOV ALL’INIZIO DELL… - serenel14278447 : Fornero: 'Salvini a trattare con Mosca? Un uomo piccolo che non si rende conto della sua piccolezza' -