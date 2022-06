Mascherine a scuola, Garanti infanzia regionali scrivono a Bianchi e Speranza: misure restrittive, se necessarie, non devono riguardare solo gli alunni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Regole anti Covid più leggere per tutti e dappertutto tranne a scuola, dove l'obbligo di indossare le Mascherine rimane. A pochi giorni dalla fine delle lezioni, col caldo arrivato in anticipo, resta accesa la polemica sulle diverse disposizioni previste per le aule e in altri luoghi. Stavolta a chiedere un intervento ai ministri della Salute Speranza e dell'Istruzione Bianchi sono i Garanti dell'infanzia di diverse regioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 giugno 2022) Regole anti Covid più leggere per tutti e dappertutto tranne a, dove l'obbligo di indossare lerimane. A pochi giorni dalla fine delle lezioni, col caldo arrivato in anticipo, resta accesa la polemica sulle diverse disposizioni previste per le aule e in altri luoghi. Stavolta a chiedere un intervento ai ministri della Salutee dell'Istruzionesono idell'di diverse regioni. L'articolo .

