Madonna della Pace: tornano le “12 ore con Maria” di Teleclubitalia e tutte le dirette dei festeggiamenti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo due anni di stop, oltre alla festa per la Madonna della Pace a Giugliano tornano anche le dirette di Teleclubitalia per seguire passo passo in tv i festeggiamenti. La pandemia aveva fermato la festa ma da sabato 4 giugno tutto ritorna come prima. Ci saranno infatti sia la processione che il volo dell’angelo. Teleclubitalia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo due anni di stop, oltre alla festa per laa Giuglianoanche lediper seguire passo passo in tv i. La pandemia aveva fermato la festa ma da sabato 4 giugno tutto ritorna come prima. Ci saranno infatti sia la processione che il volo dell’angelo.L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

juventusfc : Questi sono i giorni del ricordo. Venerdì a Cherasco la cerimonia nei giardini del Santuario 'Madonna delle Grazie… - TripscoutApp : Madonna della Corona, Italy ???? ??: curly.beard | IG - Tg3web : Il neo presidente Cei al Tg3: 'Bene le iniziative di pace unitarie'. Alla processione della Madonna di San Luca con… - campobassolive : Petali di fiori colorati in onore della Madonna dei Monti: dopo due anni di stop a Campobasso torna la magia dell’I… - rosevg0ld : RT @ltwtsatellite: HA DETTO CHE STRIP THAT DOWN HA SUPERATO TUTTI GLI ALTRI RAGAZZI DELLA BAND MADONNA LIAM MA TI SENTI QUANDO PARLI SEI RI… -