LIVE Italia-Argentina 0-2, La Finalissima 2022 in DIRETTA: Donnarumma tiene a galla gli Azzurri (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62? Ritorno in Nazionale di Spinazzola, fuori Pessina. 61? DI MARIA!! DESTRO AL VOLO PAZZESCO! Donnarumma respinge centralmente, ma come si era coordinato l’esterno argentino! 60? Donnarumma SU DI MARIA! Aggancio in corsa stupendo del Fideo che rientra e calcia a giro sul secondo palo: il volo del portiere azzurro. 59? Esterno destro di Locatelli! Deviazione e Martinez blocca in presa sicura. 58? Raspadori apre per Lazzari: ribattuto il cross. 56? Donnarumma! RISCHIA IL PASTICCIO! Per poco non si è buttato il pallone in porta da solo: salvataggio sulla linea. 55? Scamacca può solo toccare sul filtrante di Barella. 54? Appoggio banale sbagliato da Bonucci: ci sono anche diversi errori tecnici evitabili. 53? Fraseggio prevedibile e senza ritmo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Ritorno in Nazionale di Spinazzola, fuori Pessina. 61? DI MARIA!! DESTRO AL VOLO PAZZESCO!respinge centralmente, ma come si era coordinato l’esterno argentino! 60?SU DI MARIA! Aggancio in corsa stupendo del Fideo che rientra e calcia a giro sul secondo palo: il volo del portiere azzurro. 59? Esterno destro di Locatelli! Deviazione e Martinez blocca in presa sicura. 58? Raspadori apre per Lazzari: ribattuto il cross. 56?! RISCHIA IL PASTICCIO! Per poco non si è buttato il pallone in porta da solo: salvataggio sulla linea. 55? Scamacca può solo toccare sul filtrante di Barella. 54? Appoggio banale sbagliato da Bonucci: ci sono anche diversi errori tecnici evitabili. 53? Fraseggio prevedibile e senza ritmo ...

