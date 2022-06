Lazio, Sarri vuole Zielinski se parte Milikovic-Savic (Di mercoledì 1 giugno 2022) . Il polacco del Napoli nel mirino dei biancocelesti Il giornalista Raffaele Auriemma, vicino alle vicende del Napoli, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete su Radio Marte ha svelato che la Lazio sarebbe molto interessata a Piotr Zielinski per rinforzare il centrocampo. LE PAROLE – «Si registra un grande interessamento della Lazio per Zielinski, poiché Milinkovic è in uscita. Sembra che il Napoli abbia chiesto 30 milioni per il polacco. A Sarri, che già ha allenato Piotr in azzurro, piace molto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) . Il polacco del Napoli nel mirino dei biancocelesti Il giornalista Raffaele Auriemma, vicino alle vicende del Napoli, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete su Radio Marte ha svelato che lasarebbe molto interessata a Piotrper rinforzare il centrocampo. LE PAROLE – «Si registra un grande interessamento dellaper, poiché Milinkovic è in uscita. Sembra che il Napoli abbia chiesto 30 milioni per il polacco. A, che già ha allenato Piotr in azzurro, piace molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

