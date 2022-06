L'atteggiamento anti-Putin premia Pd e FdI (Di mercoledì 1 giugno 2022) La guerra in Ucraina ha riaperto in Italia vecchie ferite ideologiche mai del tutto rimarginate: paghiamo ancora il pegno di aver dovuto subire per decenni la presenza del maggior partito comunista d'Occidente, che attraverso l'egemonia di gramsciana memoria ha occupato casematte culturali, corpi sociali e apparati intermedi sopravvissuti al crollo del Muro di Berlino. Questo nonostante che la maggioranza degli elettori, salvo rare eccezioni, abbia sempre scelto coalizione che facevano perno – dalla Dc a Forza Italia - su partiti filoatlantici. Ma l'antiamericanismo e la suggestione di una funzione salvifica affidata dalla storia alla Grande Madre Russia sono due fattori ben radicati sotto la pelle della società mai venuti meno e pronti a riemergere in occasione dei grandi sconvolgimenti come gli attentati dell'11 settembre o, appunto, questa guerra ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) La guerra in Ucraina ha riaperto in Italia vecchie ferite ideologiche mai del tutto rimarginate: paghiamo ancora il pegno di aver dovuto subire per decenni la presenza del maggior partito comunista d'Occidente, che attraverso l'egemonia di gramsciana memoria ha occupato casematte culturali, corpi sociali e apparati intermedi sopravvissuti al crollo del Muro di Berlino. Questo nonostante che la maggioranza degli elettori, salvo rare eccezioni, abbia sempre scelto coalizione che facevano perno – dalla Dc a Forza Italia - su partiti filoatlci. Ma l'americanismo e la suggestione di una funzione salvifica affidata dalla storia alla Grande Madre Russia sono due fattori ben radicati sotto la pelle della società mai venuti meno e pronti a riemergere in occasione dei grandi sconvolgimenti come gli attentati dell'11 settembre o, appunto, questa guerra ...

