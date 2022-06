Kiev, i russi vogliono il pieno controllo della città (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il loro principale obiettivo tattico ora è prendere il pieno controllo della città di Severodonetsk. Un serbatoio di acido nitrico in un’industria chimica è stato colpito da un bombardamento russo a Severodonetsk, la città sotto assedio della regione orientale ucraina di Lugansk. Lo ha riferito il governatore Serhiy Gaidai: “L’acido nitrico è pericoloso se inalato, ingerito e se entra in contatto con la pelle”. Quello che sta accadendo a Severodonetsk potrebbe diventare un punto di svolta, tale da permettere a Putin di annunciare la fine dell’Operazione Militare Speciale ,il nome imposto dal Cremlino all’invasione dell’Ucraina e aprire una nuova fase del confronto con Kiev e con l’Occidente. La conquista di Severodonetsk infatti significherebbe l’occupazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il loro principale obiettivo tattico ora è prendere ildi Severodonetsk. Un serbatoio di acido nitrico in un’industria chimica è stato colpito da un bombardamento russo a Severodonetsk, lasotto assedioregione orientale ucraina di Lugansk. Lo ha riferito il governatore Serhiy Gaidai: “L’acido nitrico è pericoloso se inalato, ingerito e se entra in contatto con la pelle”. Quello che sta accadendo a Severodonetsk potrebbe diventare un punto di svolta, tale da permettere a Putin di annunciare la fine dell’Operazione Militare Speciale ,il nome imposto dal Cremlino all’invasione dell’Ucraina e aprire una nuova fase del confronto cone con l’Occidente. La conquista di Severodonetsk infatti significherebbe l’occupazione ...

