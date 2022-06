Juventus | Oppini attacca Allegri | Ha creato confusione | deve allenare in modo diverso A gennaio Kulusevski

Advertising

Pall_Gonfiato : Juventus, Oppini attacca Allegri: 'Si cercano esterni ma a gennaio avevamo Kulusevski. Deve allenare in modo divers… - NapoliAddict : Oppini: 'Napoli meglio della Juventus'. Crudeli gli dà ragione, interviene Vigliotti #Napoli #ForzaNapoliSempre… - ARTUROPOLONORD : RT @materni1974: FISCHIA #FILIPPOTRAMONTANA #FILIPPO #TRAMONTANA #OPPINI #INTER #JUVENTUS #JUVE #DERBYDITALIA #DERBYITALIA #JUVENTUSINTER C… - italogol : @Juventus_a_vita ????????ciao oppini. - stefano_troilo : @Juventus_a_vita Oppini sei ridicolo -

AreaNapoli.it

LaBis di Allegri chiude la stagione con due trofei regalati all'Inter, meno punti in classifica rispetto all'anno scorso e soprattutto due trofei in meno rispetto alledi Pirlo. ...Insomma una critica aperta contro il Napoli quella di Francesco, che mette comunque gli azzurri davanti allanelle possibilità di vincere il titolo in questa stagione. Un'ammissione ... Oppini: 'Napoli meglio della Juventus'. Crudeli gli dà ragione, interviene Vigliotti Francesco Oppini, opinionista di dichiarata fede juventina, ha parlato anche del Napoli nel corso del suo intervento in televisione.Per me non resterà al Napoli, andrà alla Juventus. Si parla di una offerta super di Andrea Agnelli ad Aurelio De Laurentiis per il calciatore". Francesco Oppini, tra il serio e il faceto, ha risposto ...