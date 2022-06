Insulti a Moses Ingram di Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor la difende: “Star Wars condanna il razzismo” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Moses Ingram di Obi-Wan Kenobi è stata inondata di Insulti razzisti dopo il suo debutto nella serie tv di Disney+. L’attrice, però, non si demoralizzata e ha condiviso quei commenti odio ricevuti sui social da parte dei fan di Star Wars. Moses Ingram di Obi-Wan Kenobi interpreta Reva nella serie tv, ovvero la Terza Sorella, nonché uno degli Inquisitori incaricati di dare la caccia ai Jedi. “Ce ne sono centinaia e non si può fare niente per fermare tutto questo odio“, ha detto la Star in una delle sue Instagram stories, apostrofando chi la stava attaccando. In sua difesa è intervenuto il profilo di Star Wars che ha pubblicamente condannato il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)di Obi-Wanè stata inondata dirazzisti dopo il suo debutto nella serie tv di Disney+. L’attrice, però, non si demoralizzata e ha condiviso quei commenti odio ricevuti sui social da parte dei fan didi Obi-Waninterpreta Reva nella serie tv, ovvero la Terza Sorella, nonché uno degli Inquisitori incaricati di dare la caccia ai Jedi. “Ce ne sono centinaia e non si può fare niente per fermare tutto questo odio“, ha detto lain una delle sue Instagram stories, apostrofando chi la stava attaccando. In sua difesa è intervenuto il profilo diche ha pubblicamenteto il ...

