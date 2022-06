(Di mercoledì 1 giugno 2022)ha diffuso un rapporto in cui accusa settein Europa di non aver adottato misure sufficienti per ridurre le emissioni di gas serra in linea con l'Accordo di Parigi. Il ...

... ed è anche tra quelli meno impegnati a ridurre le emissioni e a intraprendere una reale transizione energetica", dichiara Federico Spadini, campagna trasporti diItalia. "Con il loro ...Leggi Anche Petizionela base militare nella riserva naturale di San Rossore: in 24 ore ... Casentino Antifascista, Catania No War Centro sociale Germinal Cimarelli Terni,Italia, ... Greenpeace contro le compagnie aeree: "Fanno greenwashing" Milano, 1 giu. (askanews) - Greenpeace ha diffuso un rapporto in cui accusa sette compagnie aeree in Europa di non aver adottato misure ...Greenpeace pone l'attenzione sul greenwashing, i comunicati pubblicitari delle aziende che fanno pensare ad un comportamento verde e sostenibile senza una reale politica ecologica alle spalle. Così do ...