Gattuso al Valencia è quasi fatta | conferma anche la radio ufficiale

(Di mercoledì 1 giugno 2022) del club spagnolo Gennaroè sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico delper i prossimo due anni. Dopo aver incontrato il presidente del club spagnolo Peter Lim a Singapore l’ex allenatore di Milan e Napoli è a un passo dall’accordo. Are la notizia èladel, che spiega come la chiusura dell’accordo sia ormai imminente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Gattuso vola a Singapore: accordo con il Valencia - DiMarzio : #Calciomercato #Liga | #Gattuso-@valenciacf: la trattativa procede spedita. Le ultime - SkySport : Gattuso vicino al Valencia, la trattativa procede spedita #SkySport #Gattuso #Valencia - CalcioNews24 : #Valencia, a un passo la firma di #Gattuso - herbertharriola : RT @86_longo: Rino Gattuso a un passo dal Valencia ?? -

ASCOLTAalè quasi fatta: conferma anche la radio ufficiale del club spagnolo Gennaroè sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico delper i prossimo due anni. Dopo aver ...... che da maggio 2014 è il maggior azionista delprenderebbe il posto di José Bordalás, che non ha completato i due anni di contratto sulla panchina e al quale il club dovrà pagare un ...(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il Valencia è sul punto di annunciare l'ingaggio di Rino Gattuso come allenatore. Lo scrive il sito ufficiale del quotidiano Marca che cita la radio ufficiale del club dei ...Gennaro Gattuso potrebbe presto tornare ad allenare, questa volta in Spagna al Valencia: l’accordo tra le parti è vicino. Al netto di clamorosi ribaltoni, l’ex allenatore di Napoli e Milan tornerà su ...