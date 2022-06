“Eureka!Funziona” | a Caserta i bimbi delle elementari inventano il treno dei desideri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Una festa raccontata come l’edizione straordinaria di un telegiornale, il TG EUREKA! Questo il format scelto per celebrare la decima edizione di “!”, la gara di costruzioni tecnologiche per giovani inventori. La passione e la creatività che anima i ragazzi non si è mai fermata: essi, infatti, nonostante le difficoltà create dall’emergenza sanitaria, sono riusciti ad incontrarsi ed a sperimentare nuove modalità di lavoro di gruppo per dar forma ai giocattoli e soprattutto per partecipare. Ad animare il telegiornale collegamenti ed interviste ad alcuneclassi che hanno partecipato al concorso e a due importanti imprese – Mevis e Rold – per far compiere ai bambini un tour virtuale in azienda e mostrare loro come vengono costruiti realmente molle, bobine e componenti per ...