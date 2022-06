Erg: accordo per 100% Mp Solar, 18 impianti fotovoltaici in Italia per circa 34 Mw (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Erg, tramite la propria controllata Erg Power Generation, ha siglato l'accordo per l'acquisizione del 100% del capitale di MP Solar B.V., società di diritto olandese facente capo al fondo Abn Amro Sustainable Impact Fund PE B.V. MP Solar B.V. è proprietaria, tramite sette società Italiane, di diciotto impianti fotovoltaici in esercizio dislocati in Puglia, Molise, Lazio e Sardegna, con una potenza installata totale pari a 33,8 MW ed una produzione complessiva annua di 46 GWh. Gli impianti sono entrati in esercizio in media nel 2011 e beneficiano del regime tariffario di cui al cosiddetto Conto Energia (II,III,IV). Il corrispettivo dell'operazione in termini di enterprise value al 31/12/2021 è di 128 milioni di euro e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Erg, tramite la propria controllata Erg Power Generation, ha siglato l'per l'acquisizione deldel capitale di MPB.V., società di diritto olandese facente capo al fondo Abn Amro Sustainable Impact Fund PE B.V. MPB.V. è proprietaria, tramite sette societàne, di diciottoin esercizio dislocati in Puglia, Molise, Lazio e Sardegna, con una potenza installata totale pari a 33,8 MW ed una produzione complessiva annua di 46 GWh. Glisono entrati in esercizio in media nel 2011 e beneficiano del regime tariffario di cui al cosiddetto Conto Energia (II,III,IV). Il corrispettivo dell'operazione in termini di enterprise value al 31/12/2021 è di 128 milioni di euro e ...

