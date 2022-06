Elon Musk contro lo smart working | Il lavoro da remoto non è più accettato

Advertising

repubblica : Elon Musk contro lo smart working: 'Il lavoro da remoto in Tesla non e' piu' accettato' - matteorenzi : Enews che spazia tra Elon Musk e il film di Bellocchio, Checco Zalone e Il Mostro. La trovate qui. Buona settimana - LaStampa : La dura mail di Elon Musk contro lo smart working. - GenCar5 : Elon Musk e Jair Bolsonaro, simboli del capitalismo predatorio responsabile della catastrofe climatica, si uniscono… - PaoloTrombin : La dura mail di Elon Musk contro lo smart working -

Wired Italia

'Lavoro 16 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per 52 settimane all'anno. E le persone ancora dicono che sono fortunato'. -, 11 giugno 2020 Il 'duro lavoro' per, conta più del talento . L'uomo più ricco del mondo l'ha fatto capire in più di un'occasione in passato. Raccontando come abbia pagato a caro ...Inizia il Pride Month 2022: dal tweet polemico diall'iniziativa benefica di Tom Daley Oggi prende il via il Pride Month, il mese dedicato all'orgoglio Lgbtq+ di Giovanni Ferrari O ggi, 1 giugno, inizia il Pride Month . Dal meme virale (e ... Elon Musk, chi è davvero Elon Musk non apprezza lo smart working. Chi non intende lavorare in presenza, non può entrare a far parte del suo staff Tesla.Elon Musk posta un meme contro le bandiere arcobaleno del Pride Month: un post contro la comunità LGBTQ+ o l'ipocrisia delle aziende