Elon Musk ai suoi dipendenti: "Basta smart working oppure lasciate l'azienda" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Elon Musk, uno degli uomini più ricchi del mondo, lancia un ultimatum ai manager della sua Tesla: Basta smart working, tornate in ufficio oppure andate via. Il "lavoro da remoto non è più accettabile. Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore alla settimana o lasciare l'azienda. È meno di quanto chiediamo ai dipendenti degli stabilimenti", afferma Musk in una email riportata da Bloomberg. Musk quindi precisa: l'ufficio deve essere un ufficio Tesla non una filiale non collegata ai propri compiti di lavoro. Il messaggio della email è già chiaro dall' "oggetto": "Il lavoro a distanza non è più accettabile". Non è la prima volta che emerge un atteggiamento muscolare di Musk nei ...

