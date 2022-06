Dal 20 al 24 luglio torna a Roma ‘Videocittà’ (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dal 20 al 24 al luglio prossimo, torna a Roma “Videocittà”, la V edizione del Festival della Visione, una location speciale, per la prima volta al Gazometro. Il grande evento sarà un Festival di grande partecipazione con installazioni imponenti, immersive, grandi concerti e live, installazioni, videoarte, talk, masterclass ed una sezione dedicata ai bambini e bambine. Martedì 31 maggio, si è tenuta la conferenza stampa di VideoCittà 2022, in cui è stato presentato il programma artistico. Il festival che avrà luogo nell’area dell’ex Gazometro dal 20 al 24 luglio, si è tenuta nella sede di Roma di WPP Campus, noto gruppo di comunicazione e marketing. Una progettualità importante, imponente: Un grande lavoro di networking, di condivisione, un lavoro stratificato sul territorio e ricchissimo di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dal 20 al 24 alprossimo,“Videocittà”, la V edizione del Festival della Visione, una location speciale, per la prima volta al Gazometro. Il grande evento sarà un Festival di grande partecipazione con installazioni imponenti, immersive, grandi concerti e live, installazioni, videoarte, talk, masterclass ed una sezione dedicata ai bambini e bambine. Martedì 31 maggio, si è tenuta la conferenza stampa di VideoCittà 2022, in cui è stato presentato il programma artistico. Il festival che avrà luogo nell’area dell’ex Gazometro dal 20 al 24, si è tenuta nella sede didi WPP Campus, noto gruppo di comunicazione e marketing. Una progettualità importante, imponente: Un grande lavoro di networking, di condivisione, un lavoro stratificato sul territorio e ricchissimo di ...

